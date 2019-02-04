Вдова погибшего в Сирии летчика через суд добилась повышения пенсии

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-04T15:55:50+03:00

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В понедельник, 4 февраля, стало известно, что суд во Владимирской области признал право вдовы погибшего в Сирии российского летчика Андрея Пыленка на повышение пенсии.

Стоит отметить, что женщина обратилась в суд после того, как в ноябре прошлого года ФКУ «Военный комиссариат Владимирской области» письменно отказал ей и двум ее несовершеннолетним детям в перерасчете пенсии по потере кормильца. При этом ее требования в суде поддержал военный прокурор Владимирского гарнизона.

«Суд решил исковые требования военного прокурора Владимирского гарнизона в интересах Пыленок Веры Александровны <…> о признании права на получение надбавки к пенсии по потере кормильца <…> удовлетворить», - цитирует решение суда РИА Новости.

Напомним, Андрей Пыленок погиб в марте 2018 года при крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Как сообщал сайт kp.ru, тогда погибли в общей сложности 33 пассажира и шесть членов экипажа, в том числе и капитан Андрей Пыленок.

ИСТОЧНИК KP.RU