2019-02-04T20:15:49+03:00
Общество

В Малайзии задержали жонглировавших своим ребенком россиян

Молодые люди устраивали представления для прохожих [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Малайзии задержали жонглировавших своим ребенком россиянВ Малайзии задержали жонглировавших своим ребенком россиянФото: кадр с видео
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В понедельник, 4 февраля, стало известно о задержании в Малайзии двух граждан России - 28-летнего мужчины и его 27-летней возлюбленной. Пару арестовали на улице Раджа Абдулла в столице страны Куала-Лумпуре. Основанием для этого стало то, что молодые люди устраивали представления для прохожих, жонглируя своим ребенком.

Причем в сети уже появилось видео одного из выступлений туристов. На опубликованной записи видно, как мужчина держит малыша за ноги и размахивает им вокруг себя и над головой, а женщина в это время отвечала за музыкальное сопровождение «трюка».

В Малайзии задержали жонглировавших своим ребёнком россиян.

Кстати, по данным местной газеты Star, пара приехала в Малайзию 1 февраля через Таиланд.

Между тем стоит отметить, что это далеко не первое задержание российских туристов за границей. К примеру, как писал сайт kp.ru, в марте прошлого года в Стамбуле задержали четверых россиян, летевших в Таиланд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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