СК продвинулся в поисках заказчика и организатора убийства Немцова

СЕГОДНЯ 00:33 2019-02-05T00:36:16+03:00

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В расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова появились новые факты, которые позволят продвинуться в поисках заказчика и организатора этого преступления. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

"Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно", - сказал Краснов в интервью, газете "Коммерсантъ".

Он заверил, что результаты есть, однако разглашать их - не в интересах следствия, ведь "интервью могут прочитать и фигуранты расследований".

"Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?" - пояснил Краснов.

Напомним, Бориса Немцова застрелили почти в упор 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Московский окружной военный суд в июле 2017 года приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого присяжные признали исполнителем убийства, получил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU