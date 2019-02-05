2019-02-05T00:36:16+03:00
Общество

СК продвинулся в поисках заказчика и организатора убийства Немцова

Разглашать новые факты в Следственном комитете отказались
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Борис НемцовБорис НемцовФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова появились новые факты, которые позволят продвинуться в поисках заказчика и организатора этого преступления. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

"Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно", - сказал Краснов в интервью, газете "Коммерсантъ".

Он заверил, что результаты есть, однако разглашать их - не в интересах следствия, ведь "интервью могут прочитать и фигуранты расследований".

"Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?" - пояснил Краснов.

Напомним, Бориса Немцова застрелили почти в упор 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Московский окружной военный суд в июле 2017 года приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Заур Дадаев, которого присяжные признали исполнителем убийства, получил наказание в виде 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство Бориса Немцова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один человек погиб в результате взрыва у ТЦ в США
Порошенко продлил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель
Госдума направит свою делегацию на зимнюю сессию ПА ОБСЕ
Умер композитор Вячеслав Овчинников, писавший музыку к фильмам Тарковского
Российские биатлонисты прибыли на Кубок мира в Канаду без винтовок
МИД потребует от Франции объяснений в связи с обвинениями Макрона в адрес российских СМИ
Хантсман заявил, что США предоставили России данные об испытаниях ракеты 9М729
Комплекс «Искандер-М» получит новые типы ракет
ЕС расширил санкции против Ирана
Шесть автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье
Росстат зафиксировал рекордный рост экономики за последние шесть лет
IKEA начнет сдавать мебель в аренду
Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря
Жозе Моуринью упал на символическом вбрасывании перед матчем КХЛ
В Малайзии задержали жонглировавших своим ребенком россиян
В Венецию нужно будет бронировать въезд заранее
Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа
В США создали лимузин из самолета
Тело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве