США обвинили Россию в неисполнении обязательств по ВТО

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-05T10:42:25+03:00

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США обвинили Россию в нарушении норм Всемирной торговой организации, в частности, в отходе от принципов открытости рынков. Об этом говорится в отчёте американского торгового представительства, посвященного выполнению нашей страной своих обязательств в рамках ВТО.

В документе указывается на то, что Россия якобы все чаще устанавливает барьеры на пути экспорта произведенных в Штатах товаров и услуг. Так, США не устраивают правила ввоза и вывоза товаров, нормы локализации производства, налоги и сборы, а также требования фитосанитарного контроля.

Но поскольку Вашингтон и Москва разорвали двусторонние контакты еще в 2014 году, то американцы не могут высказывать свою позицию напрямую. Вместо этого в Белом доме продолжают изучать и оценивать действия РФ в сфере торговли и инвестиций на различных международных площадках.

"Если Соединённые Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", - говорится в отчете.

Сайт kp.ru писал о том, что с момента введения американских санкций в отношении нашей страны двусторонний торговый оборот только вырос. Например, в 2017 году он составил 17 млрд долларом. При том, что мы продали в США товаров на 10 млрд долларов, а они – на 7 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU