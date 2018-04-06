США за время санкций только нарастили торговлю с Россией

СЕГОДНЯ 16:30 2018-04-06T17:52:48+03:00

Около трети всего российского экспорта - это металлы и товары из них. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2017 году Россия и США наторговали на $17 млрд. При этом мы продали в Штаты товаров на $10 млрд, а они нам – всего на $7 млрд. Всего же за год товарооборот вырос почти на 20%, сообщает Торговое представительство США. Очевидно, что санкции бизнесу вовсе не помеха.

По данным ФТС, Россия традиционно поставляет в США металлы и изделия из них, что составляет около трети всего российского экспорта. Также мы продаём американцам минеральные продукты, драгоценные металлы, камни и продукцию химической промышленности. В список товаров на экспорт также входят российское оборудование, транспорт и древесина. США же поставляет нам оборудование, машины и совсем немного продуктов питания и одежды.

- Соединенные Штаты заинтересованы в сотрудничестве с нами. Прежде всего, их интересует область науки и техники, космическая программа. Эти сферы будут развиваться, и никакие санкции помешать этому не смогут, - считает Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления.

Ранее стало известно, что иностранные бизнесмены вложили $2 млрд в российские ценные бумаги. И это только за первые 3 месяца 2018 года. Их привлекает и доходность российских активов, и их надежность. Основными покупателями наших евробондов - облигаций в валюте - стали Великобритания и США. Страны, которые больше всего оказывают на Россию, дипломатического и экономического давления. Но бизнесмены и инвесторы преследуют свои интересы - политика их мало волнует.

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