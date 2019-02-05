2019-02-05T12:18:53+03:00
Происшествия

Появилось видео эвакуации людей из башни "Город столиц" в Москва-Сити

Во вторник по городу прокатилась волна сообщений о заложенных в зданиях бомбах [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве проверяют 29 зданий после звонков о минированииВ Москве проверяют 29 зданий после звонков о минированииФото: скриншот с видео
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В башнях комплекса "Город столиц" в Москва-Сити была объявлена экстренная эвакуация. Людям было сказано покинуть здание после того, как в экстренные службы города поступило анонимное сообщение о заложенной в высотке бомбе.

По словам очевидцев, лифты комплекса были переполнены желающими поскорее покинуть башни. На месте происшествия уже работают пожарные машины и правоохранители.

Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

Между тем, эвакуация началась также на территории бизнес-центра "Магистраль плаза". К настоящему моменту из здания вывели всех людей. Сюда также подъехали спасатели и медики. Согласно информации ливкорра "КП", специалисты занимаются поиском взрывного устройства.

Видео эвакуации из бизнес-центра "Магистраль-плаза".

Сайт kp.ru писал о том, что с самого утра вторника, 5 февраля, в экстренные службы столицы стали поступать анонимными сообщения о "минировании" зданий. Изначально сообщалось о проверке семи торговых центров.

Однако, как сообщает РИА Новости, к настоящему моменту угрозы поступили в адрес уже 29 объектов с массовым пребыванием людей. Среди них более десяти ТЦ и школы. Эвакуировано более 3 тысяч человек.

Видео эвакуации в ТЦ МЕГА Химки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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