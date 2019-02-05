Появилось видео эвакуации людей из башни "Город столиц" в Москва-Сити
В башнях комплекса "Город столиц" в Москва-Сити была объявлена экстренная эвакуация. Людям было сказано покинуть здание после того, как в экстренные службы города поступило анонимное сообщение о заложенной в высотке бомбе.
По словам очевидцев, лифты комплекса были переполнены желающими поскорее покинуть башни. На месте происшествия уже работают пожарные машины и правоохранители.
Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.
Между тем, эвакуация началась также на территории бизнес-центра "Магистраль плаза". К настоящему моменту из здания вывели всех людей. Сюда также подъехали спасатели и медики. Согласно информации ливкорра "КП", специалисты занимаются поиском взрывного устройства.
Видео эвакуации из бизнес-центра "Магистраль-плаза".
Сайт kp.ru писал о том, что с самого утра вторника, 5 февраля, в экстренные службы столицы стали поступать анонимными сообщения о "минировании" зданий. Изначально сообщалось о проверке семи торговых центров.
Однако, как сообщает РИА Новости, к настоящему моменту угрозы поступили в адрес уже 29 объектов с массовым пребыванием людей. Среди них более десяти ТЦ и школы. Эвакуировано более 3 тысяч человек.
Видео эвакуации в ТЦ МЕГА Химки.
ИСТОЧНИК KP.RU