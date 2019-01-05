На Украине назвали неизбежным прекращение железнодорожного сообщения с Россией

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:29:02+03:00

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией является неизбежным. По его мнению, именно об этом свидетельствует статистика, фиксирующая поездки граждан незалежной на территорию соседнего государства поездами.

"То есть оно (железнодорожное сообщение - прим. ред.) будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", — сказал глава ведомства в эфире телеканала ZIK.

Напомним, что в августе прошлого года Омелян сообщил о подписание некоего документа, запрещающего пассажирские перевозки между Россией и Украиной. Известно. что законопроект предполагает прекращение регулярного железнодорожного и автобусного сообщения.

Сайт kp.ru писал о том, что уже тогда в российском Минтрансе заявили о подготовке ответных мер на случай такой ситуации. При в ведомстве подчеркнули, что транспортная блокада доставит неудобства, прежде всего, самим украинцам.