СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-05T15:24:50+03:00

Рейс из Бишкека в Москву задержали из-за сообщения о бомбе в аэропорту Фото: REUTERS

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Самолет, который должен был во вторник, 5 февраля, вылететь в Москву из Бишкека, задержали из-за сообщения о бомбе в аэропорту Манас, расположенном в столице Киргизии.

Дело в том, что в 14:41 по местному времени (11:41 мск) неизвестный позвонил в воздушную гавань и заявил, что в одном из ее помещений заложено взрывное устройство. На место происшествия сразу же выехали сотрудники экстренных служб. Здание было оцеплено правоохранителями, а всех, кто находился внутри, вывели на парковку.

Причем пассажиры рейса Бишкек - Москва, которые успели пройти регистрацию, в настоящее время ожидают вылета в автобусах на взлетном поле аэропорта.

Тех же, кто прилетает в столицу Киргизии, пока не выпускают из самолетов. Как уточнила ТАСС официальный представитель ОАО «Международный аэропорт Манас» Алия Курбанова, пассажиры, прибывающих лайнеров, не смогут попасть в здание воздушной гавани до завершения поисковых работ.

Стоит отметить, что «телефонные террористы» чрезвычайно активны и в Москве. Ранее во вторник в столичном регионе «заминировали» десятки торговых центров, школы и гостиницу. В общей сложности были эвакуированы 100 зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU