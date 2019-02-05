2019-02-05T15:49:08+03:00
Общество

Должники стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов

Рост числа обращений связывают с активизацией «черных выбивателей долгов»
Ася РОМАНЧУК
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Россияне стали чаще жаловаться на "черных" коллекторов, которые выбивают долгиРоссияне стали чаще жаловаться на "черных" коллекторов, которые выбивают долгиФото: Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Россияне стали в три раза чаще жаловаться на коллекторов. Обращения, которые поступают в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), часто связаны с теми фирмами, которые не имеют легальный статус и относятся к так называемым «черным» коллекторам.

Эксперты полагают, что решить проблему решить проблему можно вводом дополнительных отличительных знаков для легальных фирм и путем повышения грамотности населения.

Всего за 2018 год поступило 22 тысячи обращений от людей, кто столкнулся с действиями недобросовестных взыскателей долгов. Это на 33% больше, чем годом раньше. Жалобы год от года стандартные: на навязчивость и грубость. Чаще всего в списке оказываются юридические лица, которые не занесены в официальный реестр.

До судов дошли более 1,5 тысяч дел в отношении «черных» коллекторов, по 1,3 тысячи материалов было принято решение о штрафе для взыскателей. Они в общей сложности заплатили 60,6 миллионов рублей.

Специалисты уверены, что существующее регулирование не сможет решить проблему выбивания долгов. Россияне закредитованны, выплачивать кредиты нечем и это отличная почва для активизации незаконных деятелей.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств уверены, что большинство жалоб – это просто попытки уйти от платежей, пишет газета «Известия».

С 28 января долги заемщиков микрофинансовых организаций уже не могут расти до бесконечности. Заработали поправки в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности», которые ограничивают максимальную сумму выплат по займам.

Коллекторы нынче лютуют по всей стране: недавно в городе Ельце напали на семейную пару. Мужа избили, жене обрили волосы, унесли сотовые телефоны. Оказалось, долг избитых супругов составлял всего 15 тысяч рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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