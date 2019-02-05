Киевский суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-05T17:32:32+03:00

Между тем в течение следующих 15 дней это решение может быть обжаловано

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Во вторник, 5 февраля, появилась информация об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Как уточнил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, от работы Супрун отстранил Окружной административный суд Киева. Таким образом, он частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука - однопартийца Ляшко.

«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - высшая ценность. За это и боремся!» - написал лидер украинских радикалов на своей странице в Facebook, прикрепив к посту копию решения суда от 5 февраля.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, за медицинскую реформу, которую Ульяна Супрун ранее начала проводить на Украине, народ прозвал ее «Доктор Смерть». Причем ее «полезные» советы регулярно мелькают в СМИ. К примеру, в сентябре прошлого года она рекомендовала украинцам лечиться музыкой.

Кстати, Супрун является гражданкой США: как сообщал сайт kp.ru, она переехала в Киев во время Майдана.

ИСТОЧНИК KP.RU