СЕГОДНЯ 17:53 2019-02-05T17:53:15+03:00

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Во вторник, 5 февраля, появилась информация о том, что очередной самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма.

По данным западных авиационных ресурсов, самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II вылетел с авиабазы Суда-бэй, расположенной на греческом острове Крит, после чего в течение более чем трех с половиной часов курсировал вдоль побережья Крымского полуострова - от его западной оконечности до Керченского пролива.

Кстати, за последние семь дней это уже шестой полет американских самолетов-разведчиков у российских границ.

Стоит отметить, что авиация США уже давно регулярно совершает длительные разведывательные полеты у границ нашей страны. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье России. Тогда многочасовую разведку проводили беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный самолет P-8A Poseidon.

ИСТОЧНИК KP.RU