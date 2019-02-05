2019-02-05T20:25:11+03:00
В мире

Нетаньяху планирует 21 февраля встретиться с Путиным в Москве

Израильский премьер рассчитывает обсудить с президентом РФ ситуацию в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Во вторник, 5 февраля, стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен посетить Москву в ближайшее время. Как уточнил официальный представитель главы правительства еврейского государства, он прибудет в российскую столицу 21 февраля, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

А чуть позже сам Нетаньяху подтвердил эту информацию и рассказал, о чем именно он хочет поговорить с российским лидером. Как выяснилось, израильский премьер рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, в частности военное присутствие Ирана в арабской республике. «Очень важно продолжать противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии», - приводит слова Нетаньяху сайт правительства еврейского государства.

Кстати, отметим, Путин и Нетаньяху регулярно общаются по телефону. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, одна из таких бесед состоялась в декабре прошлого года. Тогда политики обсудили ситуацию в Ливане и Сирии. Кроме того, в ходе того разговора была подчеркнута необходимость совершенствования взаимодействия между странами по военной линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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