АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство

СЕГОДНЯ 21:55 2019-02-05T21:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировала передачу полномочий Ростуризма министерству экономического развития. Так, исполнительный директор организации Майя Ломидзе не исключила, что Федерального агентства по туризму теперь вообще может перестать существовать как отдельный орган исполнительной власти.

«Функционал отдается в министерство экономического развития, и понятно, что, скорее всего, Ростуризма в том виде, в котором он был раньше, не будет. В каком виде будет - пока непонятно. Мы предполагаем, что будет усилено МЭР, возможно, создана структура в рамках министерства, а отдельного федерального агентства, может быть, не будет», - сказала Ломидзе ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности главы Ростуризма и объявил о том, что полномочия Федерального агентства по туризму было решено передать Минэкономразвития РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU