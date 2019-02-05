2019-02-05T23:07:07+03:00
В мире

Мадуро заявил о больших потерях для США в случае вторжения в Венесуэлу

При этом президент боливарианской республики призвал мир «остановить безумие» Трампа
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».

«Мы также готовимся ответить так, что США в случае вмешательства понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане», - сказал венесуэльский лидер в интервью RT.

Между тем он подчеркнул, что в настоящее время использует все средства коммуникации для того, чтобы призвать мировое сообщество «остановить безумие» нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что США могут использовать военную силу для отстранения Мадуро от власти. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются усилить поддержку «борьбы за демократию» в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Папа римский впервые в истории провел мессу на Аравийском полуострове
Порошенко поддержал отстраненную от должности Супрун
США намерены своевременно вывести свои войска из Сирии
АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Лиама Нисона обвинили в расизме из-за его попытки отомстить за изнасилование
Медведчук назвал уголовное дело против него частью политических репрессий
Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Наталья Агре предложила Министерству спорта и Минкульту обеспечить финансирование перевозки детей
Специалисты Минобороны РФ не исключили отказа от патронов калибра 5,45 мм
Нетаньяху планирует 21 февраля встретиться с Путиным в Москве
Порошенко обвинил Россию в бедности украинцев
Медведев освободил от должности главы Ростуризма Олега Сафонова
Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и двумя грузовиками в Подмосковье
ГИБДД о трагичном ДТП в Калужской области: "Должна быть база данных, в которой можно найти информацию по каждому перевозчику"
Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах
В Москве проверяют информацию о мужчине, угрожающем взорвать бомбу в храме
Умерла актриса Джули Адамс - звезда сериалов Lost и «Она написала убийство»
Трамп не исключает возведения «живого» барьера на границе с Мексикой
Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма