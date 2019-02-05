Мадуро заявил о больших потерях для США в случае вторжения в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 23:07 2019-02-05T23:07:07+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, чем может обернуться для американцев военное вторжение в боливарианскую республику. Как заверил политик, США в случае вмешательства «понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане».

«Мы также готовимся ответить так, что США в случае вмешательства понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане», - сказал венесуэльский лидер в интервью RT.

Между тем он подчеркнул, что в настоящее время использует все средства коммуникации для того, чтобы призвать мировое сообщество «остановить безумие» нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что США могут использовать военную силу для отстранения Мадуро от власти. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты собираются усилить поддержку «борьбы за демократию» в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU