2019-02-05T23:50:32+03:00
Происшествия

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Толчки ощущались в столице республики Баку
Юлия ДИВЕЕВА
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Сильное землетрясение произошло в АзербайджанеСильное землетрясение произошло в АзербайджанеФото: REUTERS
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На севере Азербайджана 5 февраля произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр толчков располагался в 26 километрах к северо-востоку от города Баскал. Очаг землетрясения залегал на глубине всего 10 километров. Землетрясение почувствовали и жители столицы республики Баку, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе и в минувшие выходные в Азербайджане также были зафиксированы толчки на юге и на западе страны. Они достигали магнитуды 3,3.

А во вторник утром в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 10 километров в морском районе в 14 километрах к западу от Превезы, в 294 километрах северо-западнее Афин.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 января было зафиксировано землетрясение на границе между Ираном и Ираком. Эпицентр находился на глубине 15 км в 85 км северо-западнее иранского населенного пункта Илам и на 142 км северо-восточнее Багдада, столицы Ирака. Магнитуда землетрясения составила 5,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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