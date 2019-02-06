Трамп пообещал Конгрессу и дальше добиваться строительства стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-06T06:22:25+03:00

Глава США пояснил, что речь идет о заборе, который установят на самых уязвимых участках границы

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным посланием о “Положении страны” в котором пообещал добиться возведения стены на границе с Мексикой. Выступление главы Белого дома транслируют американские телеканалы, а также прямая трансляция идет в аккаунтах президента в соцсетях.

"Моя администрация предложила Конгрессу компромисс, чтобы положить конец кризису на южной границе. Он включает выделение гуманитарной помощи, увеличение числа правоохранителей, технологии по обнаружению наркотиков в наших портах, а также строительство защитного барьера на границе - стены", - сказал Трамп.

Он пояснил, что речь идет не о сплошной бетонной стене, а о прозрачном металлическом заборе, который будет установлен на тех участках границы, где мнению сотрудников пограничного контроля, в этом есть острая необходимость, передает ТАСС.

"Просто постройте стену, стена спасет жизни. Давайте работать вместе, чтобы достичь компромисса, который сделает Америку безопаснее", - призвал глава государства.

Напомним, что пресловутая стена стала причиной самого длительного в истории США шатдауна. Сотни тысяч госслужащих в старне были вынуждены сидеть дома и не получали зарплату потому, что демократы в Конгрессе отказывались принять бюджет страны на новый год, если из него не исключат пункт о строительстве барьера на границе.

Бюджет так и не был принят. Правительство возобновило работу после подписания парламентом и президентом временного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU