Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении страны» (State of the Union address, SOTU).

В этой речи американские президенты излагаю свою оценку происходящего в стране, а также анонсируют новые законопроекты, которые намерены подготовить и представить на рассмотрение.

Первоначально планировалось, что Трамп выступит перед обеими палатами парламента в конце января, но из-за шатдауна встречу пришлось перенести на 5 февраля.

В своей речи Трамп обозначил: экономическое положение в стране, опиодную эпидемию, проблемы иммиграции и безопасности границ, распространение ВИЧ/СПИД, аборты. В аспекте международной тематики – Северную Корею, Венесуэлу, Афганистан, Иран и Ближний Восток.

Не забыл он и о ведущихся против него расследованиях. Трамп назвали их нелепыми и призвал положить им конец.

SOTU в цифрах и фактах:

95 – количество SOTU, которые президенты США зачитывали лично, а не направляли строго в письменной форме

2002 - год, в который обращение транслировалось в Интернете

1089 – количество слов в самом коротком обращении

9190 – количество слов в самом длинном обращении

1923 – год, в который обращение впервые транслировалось по радио

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