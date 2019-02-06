Трамп выступил с ежегодным посланием к Конгрессу
Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с ежегодным обращением «О положении страны» (State of the Union address, SOTU).
В этой речи американские президенты излагаю свою оценку происходящего в стране, а также анонсируют новые законопроекты, которые намерены подготовить и представить на рассмотрение.
Первоначально планировалось, что Трамп выступит перед обеими палатами парламента в конце января, но из-за шатдауна встречу пришлось перенести на 5 февраля.
В своей речи Трамп обозначил: экономическое положение в стране, опиодную эпидемию, проблемы иммиграции и безопасности границ, распространение ВИЧ/СПИД, аборты. В аспекте международной тематики – Северную Корею, Венесуэлу, Афганистан, Иран и Ближний Восток.
Не забыл он и о ведущихся против него расследованиях. Трамп назвали их нелепыми и призвал положить им конец.
SOTU в цифрах и фактах:
95 – количество SOTU, которые президенты США зачитывали лично, а не направляли строго в письменной форме
2002 - год, в который обращение транслировалось в Интернете
1089 – количество слов в самом коротком обращении
9190 – количество слов в самом длинном обращении
1923 – год, в который обращение впервые транслировалось по радио
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ИСТОЧНИК KP.RU