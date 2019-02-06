Разрезанную «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси выставили в музее

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-06T15:20:21+03:00

Картиной знаменитого художника можно будет полюбоваться бесплатно до начала марта

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Картину Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» («Девочка с шаром»), которая была частично уничтожена, выставили в немецком музее Frieder Burda города Баден-Бадене.

Произведение будет выставлено в музее до 5 марта, его можно будет увидеть бесплатно. После картину можно будет увидеть в Государственной галерее Штутгарта.

Полотно удалось восстановить, потому что вставленный в него шредер разрезал его не до конца. Позже Бэнкси заявил, что это не входило в его планы. По замыслу автора картины она должна была исчезнуть полностью, однако встроенный в раму резак заклинило.

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн.В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги

Как сообщил Reuters, шредер обезвредили. «Мы открыли раму и обнаружили шредер, держатель для батарей и провода, после чего убедились, что батареи вытащены, а провода обрезаны», — сказал директор немецкого музея.

Напомним, что 5 октября прошлого года «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby s за 1,4 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU