«В здравом уме так даже врать не получится»: Захарова ответила Порошенко, обвинившему Россию в бедности украинцев

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-06T16:16:29+03:00

Представитель МИД заявила, что президент Украины каждый день делает все, чтобы разорвать экономические связи с Москвой

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала враньем слова украинского президента Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины.

«Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, — в здравом уме так даже врать не получится», — передает слова Захаровой министерство на своей офисциальной странице в Facebook.

Представитель министерства напомнила, что Киев регулярно делает заявления о том, что именно по их инициативе идет разрыв связей с Москвой.

«Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией» - сказала Захарова. По ее словам, украинский лидер все время «лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа».

Дипломат также отметила, что именно по приказу украинского президента Киев в одностороннем порядке вышел из договора с Россией в сфере Военно-технического сотрудничества, а также остановил программу экономического сотрудничества на 2011-2020 годы.

Захарова добавила, что Киеву «нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений с Российской Федерацией».

Напомним, что в среду, 6 февраля, кабмин Украины сделал очередной шаг на пути разрыва отношений с Москвой и прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU