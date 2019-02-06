2019-02-06T16:31:55+03:00
Политика

Отдых Трампа во Флориде обошелся госказне США в $14 млн

Большая часть суммы была потрачена на обеспечение безопасности президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В 2017 году Трамп находился в отпуске на протяжении ста днейВ 2017 году Трамп находился в отпуске на протяжении ста днейФото: REUTERS
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Только в первые три месяца с момента вступления на пост президента США Дональд Трамп потратил порядка 14 млн долларов на отдых в расположенном во Флориде поместье "Мар-а-Лаго". Речь идет о четырех поездках, которые были проплачены за счет американских налогоплательщиков. Соответствующая информация указана в отчете о расходах администрации главы государства, представленном Счетной палатой.

Стоит отметить, что большая часть этой огромной суммы (10,6 млн долларов) была потрачена на обеспечение безопасности политика. Еще 3 млн долларов пошли в счет оплаты проживания, а оставшиеся средства были переведены в зарплату людей, сопровождавших Трампа в поездках.

В Белом доме пока никак не прокомментировали такие затраты, однако в администрации ранее уже указывали на то, что даже во время отдыха президент продолжает работать.

"Контроль над стоимостью обеспечения его безопасности не является его заботой", - цитирует газета The Hill пресс-секретарь Белого дома Сару Сандерс.

Сайт kp.ru писал о том, что в первый год своего президентства Трамп находился в отпуске на протяжении ста дней. Причем 67 из них он посвятил игре в гольф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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