2019-02-06T18:05:03+03:00
Общество

В Минпросвещения назвали причину исключения учебника по экономике из ФПУ

Пособие убрали из федерального перечня не из-за недостатка патриотизма, а после выявления множества ошибок
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебниковУчебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебниковФото: Иван ВИСЛОВ
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Школьный учебник по экономике, выпущенный под редакцией доктора наук Игоря Липсица, был исключен из федерального перечня пособий из-за многочисленных ошибок и недочетов. Такую позицию по данному вопросу высказали в министерстве просвещения России.

В пресс-службе ведомства указали на то, что еще в прошлом году все учебники прошли дополнительную экспертизу. По результатам проверки более 200 предметных линеек пособий были исключены из федерального перечня.

"Каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснованных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные. Среди данных учебников присутствовал и учебник "Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций", - цитирует ТАСС пресс-службу Минпросвещения.

Так, например, в издании содержались ошибки и опечатки. Кроме того, к нему не были приложены электронная форма и методическое пособие для педагогов, и это не считая ряда иных замечаний со стороны специалистов.

Ранее "КП" пообщалась с автором этого запрещенного учебника и узнала, что же он сам думает о сложившейся ситуации. Оказалось, что эксперты Российской академии образования действительно настойчиво просили Липсица внести правки в его работу, однако речь шла, в основном, не об опечатках, а о недостатке патриотичности.

Спорными оказались материалы, посвященные очередям в магазинах Советского Союза, финансированию государством планово-убыточных предприятий и другим подобным темам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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