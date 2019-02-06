Школьный учебник экономики запретили за недостаточную любовь к родине

Игорь Липсиц — доктор экономических наук и автор учебника по экономике для старших классов — рассказал «Комсомолке», что его пособие запретила цензура.

- Издательство мне написало, что в учебник надо внести правки. На этом настаивают эксперты Российской академии образования (РАО), которая провела экспертизу моего пособия по заданию Минпросвета, - рассказал доктор наук.

В учебнике, якобы, масса недочетов.

Например, эксперты уверены, что в тексте «присутствуют материалы способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства, алкогольную и спиртосодержащую продукцию».

Всему виной фраза: «Соль и вино - основа государства», - в статье о большой роли винно-водочной продукции в СССР.

В конце главы про плановую экономику Советского Союза автор задает ученику контрольный вопрос: почему государство финансировало планово-убыточные предприятия? Но, по мнению патриотов из академии образования, этот вопрос «не способствует формированию любви к родине». Еще бы - кому ж понравится, что страна буквально разбазаривала свои деньги. Контрольные вопросы в других главах тоже оказались недостаточно патриотичными.

Угадайте, как эксперты оценили упоминание очередей в магазины при СССР? Правильно, - «не формирует гордость за родину». Это правда, гордиться тут нечем. Только не ясно, почему об этом нельзя писать.

На этом еще не все. В издательстве попросили Игоря Липсица дописать материалы «о планах ближайшего экономического прорыва, об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему и так далее».

- Мое понимание патриотизма предполагает всяческое содействие процветанию отечества и народа, а не восхваление тех, кто им в данный момент управляет. Так что я и вправду, давно ожидал, что такая моя позиция может стать неприемлемой для Минпроса. Но переделаться уже не смогу - староват я для таких идеологических кульбитов..., - заявил Липсиц.

Тем временем, учебник доктора наук, по которому школьники учатся уже 20 лет, вычеркнули из федерального перечня. Это значит, что школы не могут им пользоваться. Точнее так: могут, но только покупая за свой счет. Государство денег на учебники не из перечня не дает.

Либо сейчас Липсиц перестанет обижать родину своими рассказами об очередях при СССР и допишет про чудеса импортозамещения, либо останется без учебника.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль думает об этой ситуации.

- Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения, - ответил пресс-секретарь президента.

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Правительство утвердило Положение “О Министерстве просвещения Российской Федерации”. Документ довольно долго готовился и рассматривался. Напомним, о разделении минобрнауки на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования - было объявлено еще 15 мая. С того же момента было не до конца ясно, кто и за что теперь отвечает. Где проходит линия разделения ответственности. Например, кто будет курировать Единый госэкзамен. Ведь он по сути - пропуск в вуз, который подведомственен теперь миннауки и высшего образования. Но подготовка к ЕГЭ происходит в школе, то есть в ведомстве минпросвещения (подробности)