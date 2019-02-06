2019-02-06T17:15:32+03:00
Общество

Школьный учебник экономики запретили за недостаточную любовь к родине

Автора пособия, по которому старшеклассники учатся уже 20 лет, обвинили в формировании неуважения к людям
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments1
В популярном учебнике экономики нашли строчки, способные "вызвать у детей желание употребить наркотические средства, алкогольную и спиртосодержащую продукцию".В популярном учебнике экономики нашли строчки, способные "вызвать у детей желание употребить наркотические средства, алкогольную и спиртосодержащую продукцию".Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

Игорь Липсиц — доктор экономических наук и автор учебника по экономике для старших классов — рассказал «Комсомолке», что его пособие запретила цензура.

- Издательство мне написало, что в учебник надо внести правки. На этом настаивают эксперты Российской академии образования (РАО), которая провела экспертизу моего пособия по заданию Минпросвета, - рассказал доктор наук.

В учебнике, якобы, масса недочетов.

Например, эксперты уверены, что в тексте «присутствуют материалы способные вызвать у детей желание употребить наркотические средства, алкогольную и спиртосодержащую продукцию».

Всему виной фраза: «Соль и вино - основа государства», - в статье о большой роли винно-водочной продукции в СССР.

В конце главы про плановую экономику Советского Союза автор задает ученику контрольный вопрос: почему государство финансировало планово-убыточные предприятия? Но, по мнению патриотов из академии образования, этот вопрос «не способствует формированию любви к родине». Еще бы - кому ж понравится, что страна буквально разбазаривала свои деньги. Контрольные вопросы в других главах тоже оказались недостаточно патриотичными.

Угадайте, как эксперты оценили упоминание очередей в магазины при СССР? Правильно, - «не формирует гордость за родину». Это правда, гордиться тут нечем. Только не ясно, почему об этом нельзя писать.

На этом еще не все. В издательстве попросили Игоря Липсица дописать материалы «о планах ближайшего экономического прорыва, об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему и так далее».

- Мое понимание патриотизма предполагает всяческое содействие процветанию отечества и народа, а не восхваление тех, кто им в данный момент управляет. Так что я и вправду, давно ожидал, что такая моя позиция может стать неприемлемой для Минпроса. Но переделаться уже не смогу - староват я для таких идеологических кульбитов..., - заявил Липсиц.

Тем временем, учебник доктора наук, по которому школьники учатся уже 20 лет, вычеркнули из федерального перечня. Это значит, что школы не могут им пользоваться. Точнее так: могут, но только покупая за свой счет. Государство денег на учебники не из перечня не дает.

Либо сейчас Липсиц перестанет обижать родину своими рассказами об очередях при СССР и допишет про чудеса импортозамещения, либо останется без учебника.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль думает об этой ситуации.

- Вопрос специфический, поэтому нужно адресовать его в Министерство просвещения, - ответил пресс-секретарь президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минпросвещению не дали готовить учителей и заниматься “духовно-нравственным развитием”

Правительство утвердило Положение “О Министерстве просвещения Российской Федерации”. Документ довольно долго готовился и рассматривался. Напомним, о разделении минобрнауки на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования - было объявлено еще 15 мая. С того же момента было не до конца ясно, кто и за что теперь отвечает. Где проходит линия разделения ответственности. Например, кто будет курировать Единый госэкзамен. Ведь он по сути - пропуск в вуз, который подведомственен теперь миннауки и высшего образования. Но подготовка к ЕГЭ происходит в школе, то есть в ведомстве минпросвещения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
Новости 24
Общественная палата выпустит памятку о противодействии кибербуллингу детей
Шакро Молодой отправился по этапу в колонию
Россияне назвали главные экологические проблемы страны
Эль-классико для Барселоны в эту субботу пройдет под китайскими именами
Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу
Испытания "умных" мин начнутся в России в конце 2019 года
Путин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер в отношении Турции
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания
Отдых Трампа во Флориде обошелся госказне США в $14 млн
Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции
«В здравом уме так даже врать не получится»: Захарова ответила Порошенко, обвинившему Россию в бедности украинцев
Трамп рассказал о разработке новейшей системы ПРО США
В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания
Песков рассказал, в чем заключается смысл жизни
Посол РФ: Путин и Лукашенко рассмотрят в Сочи все проблемные вопросы
СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре
Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»
Разрезанную «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси выставили в музее
Лавров отреагировал на предложение США по заключению нового ДРСМД