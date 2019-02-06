Матч Барселона - Реал 6 февраля 2019: Серхио Рамос сыграет в своем 40-м "класико"

СЕГОДНЯ 22:21 2019-02-06T22:21:44+03:00

Серхио Рамос сыграет против "Барселоны" в 40-й раз за "Реал". Фото: REUTERS

Гости поединка определились со стартовым составом на игру в Барселоне

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Мадридский "Реал" официально огласил стартовый состав на игру полуфинала Кубка Испании против "Барселоны". Встреча пройдет сегодня, 6 февраля на стадионе "Камп Ноу" и станет первой в двухматчевом противостоянии - 27 февраля в Мадриде состоится ответный поединок. Капитан "Реала" Серхио Рамос появится в стартовом составе "королевского" клуба и для него это будет 40-й "класико" в составе команды.

Стартовый состав "Реала" на матч выглядит так: К.Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Лукас Васкес, Ллорьенте, Винисиус

Запас: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU