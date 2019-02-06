Матч Барселона - Реал 6 февраля 2019: Серхио Рамос сыграет в своем 40-м "класико"
Мадридский "Реал" официально огласил стартовый состав на игру полуфинала Кубка Испании против "Барселоны". Встреча пройдет сегодня, 6 февраля на стадионе "Камп Ноу" и станет первой в двухматчевом противостоянии - 27 февраля в Мадриде состоится ответный поединок. Капитан "Реала" Серхио Рамос появится в стартовом составе "королевского" клуба и для него это будет 40-й "класико" в составе команды.
Стартовый состав "Реала" на матч выглядит так: К.Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Лукас Васкес, Ллорьенте, Винисиус
Запас: Куртуа, Начо, Бэйл, Каземиро, Асенсио, Иско, Себальос
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU