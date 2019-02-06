Помпео обвинил власти Венесуэлы в препятствовании доставке гумпомощи
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил венесуэльские власти в препятствовании доставки гуманитарной помощи "голодающим" жителям страны. По словам политика, армия республики под командованием президента Николаса Мадуро просто блокирует все пути отправки грузов.
"Венесуэльский народ отчаянно нуждается в гуманитарной помощи. США и другие страны пытаются помочь, но армия Венесуэлы по приказу Мадуро блокирует [доставку] помощи грузовиками и судами. Режим Мадуро должен позволить помощи дойти до голодающих", - написал глава американского внешнеполитического ведомства у себя на странице в Twitter.
Помпео обвинил армию Венесуэлы в блокировке доставки гуманитарной помощиФото: twitter.com
Фото: twitter.com
Стоит отметить, что Каракас действительно блокирует определенные поставки из США, однако речь здесь идет не о продуктах, а об оружие и военной технике.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне в одном из международных аэропортов республики были изъяты 19 винтовок, 118 магазинов, три прицела и 90 радиоантенн. Все это вооружение прибыло в Валенсию на самолете из Майами и предназначалось для террористических группировок.
ИСТОЧНИК KP.RU