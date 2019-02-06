2019-02-06T22:49:00+03:00
Политика

Помпео обвинил власти Венесуэлы в препятствовании доставке гумпомощи

По словам госсекретаря США, армия республики блокирует грузовики и суда с грузом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил венесуэльские власти в препятствовании доставки гуманитарной помощи "голодающим" жителям страны. По словам политика, армия республики под командованием президента Николаса Мадуро просто блокирует все пути отправки грузов.

"Венесуэльский народ отчаянно нуждается в гуманитарной помощи. США и другие страны пытаются помочь, но армия Венесуэлы по приказу Мадуро блокирует [доставку] помощи грузовиками и судами. Режим Мадуро должен позволить помощи дойти до голодающих", - написал глава американского внешнеполитического ведомства у себя на странице в Twitter.

Помпео обвинил армию Венесуэлы в блокировке доставки гуманитарной помощи Фото: twitter.com

Помпео обвинил армию Венесуэлы в блокировке доставки гуманитарной помощиФото: twitter.com

Фото: twitter.com

Стоит отметить, что Каракас действительно блокирует определенные поставки из США, однако речь здесь идет не о продуктах, а об оружие и военной технике.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне в одном из международных аэропортов республики были изъяты 19 винтовок, 118 магазинов, три прицела и 90 радиоантенн. Все это вооружение прибыло в Валенсию на самолете из Майами и предназначалось для террористических группировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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