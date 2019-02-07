2019-02-07T04:19:19+03:00
Общество

Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты

Таким образом, американский поисковик стал выполнять российское законодательство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за неисполнение российского законодательства на 500 тысяч рублейРоскомнадзор оштрафовал компанию Google за неисполнение российского законодательства на 500 тысяч рублейФото: REUTERS
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Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные в России сайты, которые содержат противоправную информацию. Таким образом, американская компания, наконец, стала выполнять российское законодательство и требования Роскомнадзора.

Об этом газете «Ведомости» рассказали сотрудник крупной интернет-компании и близкий к Google источник, который уточнил, что удаляются не все подлежащие блокировке ссылки, но большинство из них – около 70 процентов из тех, что содержатся в реестре запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

«Это не происходит автоматически — компания изучает основания, по которым тот или иной сайт признан запрещенным», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 октября прошлого года все работающие в нашей стране поисковики обязаны подключиться я к единому реестру запрещенных на территории России ресурсов, чтобы оперативно получать информацию о новых сайтах, которые попали под блокировку. Это требование проигнорировала только компания Google, за что была оштрафована на 500 тысяч рублей. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сам поисковик, если он не будет выполнять российское законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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