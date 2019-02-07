2019-02-07T10:18:19+03:00
В мире

США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине

В противном случае, американские власти поставят законность предстоящих выборов под сомнение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на УкраинеСША порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на УкраинеФото: REUTERS
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Американский дипломат Курт Волкер в своем Twitter опубликовал пост, в котором порекомендовал Украине допустить российских наблюдателей на предстоящие выборы. В противном случае, как отметил политик, США поставит под сомнение законность выборов.

- Украине нужны российские наблюдатели, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволит людям ставить под сомнение выборы. Украине нужно доверять своим собственным демократическим институтам, - подчеркнул Волкер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на выборы. На рассмотрение Рады поступил законопроект, запрещающих россиянам быть международными наблюдателями на украинских выборах.

На данный момент актер Владимир Зеленский обошел по результатам последних опросов Юлию Тимошенко. Владимира Зеленского поддерживает 19% избирателей, а Юлию Тимошенко – 18,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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