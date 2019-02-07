2019-02-07T12:14:07+03:00
Общество

Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

Ранее сообщалось о том, что смертность представителей сильного пола в три раза выше, чем у женщин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин Фото: пресс-служба МинздраваСкворцова назвала главную причину смертности российских мужчин Фото: пресс-служба Минздрава
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

- 70% - это алкоголь - ассоциированная смертности, причем не только острая... но и накопительная алкогольная смертность - циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, - подчеркнула Скворцова.

При этом ранее сообщалось о том, что смертность мужчин в 3 раза выше, чем у женщин, сейчас она составляет 735 случаев на 100 тысяч населения.

При этом она ответила, что острая смертность от алкоголя значительно снизилась. Это связано с изменением рынка алкогольных напитков: стало меньше суррогатов, которые люди потребляют, как отметила министр здравоохранения РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Скворцова сообщила о росте зарплат врачей в 2018 году на 39%. Министр здравоохранения отметил, что в больницах все еще не хватает около 27 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве нашли клад из серебряных и медных монет
В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис микрокредитов
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках
Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине
В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона
Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек