Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-07T12:14:07+03:00

Ранее сообщалось о том, что смертность представителей сильного пола в три раза выше, чем у женщин

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем.

- 70% - это алкоголь - ассоциированная смертности, причем не только острая... но и накопительная алкогольная смертность - циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, - подчеркнула Скворцова.

При этом ранее сообщалось о том, что смертность мужчин в 3 раза выше, чем у женщин, сейчас она составляет 735 случаев на 100 тысяч населения.

При этом она ответила, что острая смертность от алкоголя значительно снизилась. Это связано с изменением рынка алкогольных напитков: стало меньше суррогатов, которые люди потребляют, как отметила министр здравоохранения РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Скворцова сообщила о росте зарплат врачей в 2018 году на 39%. Министр здравоохранения отметил, что в больницах все еще не хватает около 27 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU