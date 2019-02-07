2019-02-07T13:21:57+03:00
Звезды

Супруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта

Рокера доставили в больницу после осложнений, вызванных гриппом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Супруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта Фото: Ozzy.comСупруга Оззи Осборна сообщила о госпитализации музыканта Фото: Ozzy.com
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Британский рок-музыкант, лидер группы Black Sabbath, Оззи Осборн был госпитализирован из-за осложнений, вызванных гриппом. Об этом на страничке в Twitter написала супруга исполнителя, Шэрон.

- Как некоторые из вас слышали, Оззи доставили в больницу после осложнений, вызванных гриппом. Его доктора считают, что это лучший способ быстрее восстановиться, - прокомментировала жена рокера.

Известно, что в конце января этого года музыкант заявил, что страдает от гриппа и бронхита. Оззи Осборн также сообщил о переносе на сентябрь текущего года европейской части своих гастролей No More Tours II. Выступления в Европе были намечены с конца января по начало марта. Исолнитель заявил, что не сможет давать концерты на открытых площадках при низких температурах, что может привести к осложнению респираторной болезни, сообщает "ТАСС".

Оззи Осборн стал всемирно известен как солист основанной в 1968 году британской хард-рок и группы Black Sabbath. Легендарный коллектив за свою карьеру продал свыше 70 млн копий альбомов по всему миру и получил две статуэтки Grammy.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года Оззи Осборн попал в больницу из-за порезанного пальца. В рану попала инфекция, пришлось оперировать руку и отменять концерты.

ozzyosbourneozzyosbourne
Оззи Осборн попал в больницу из-за инфекции, которая поразила его руку
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ИСТОЧНИК KP.RU

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