У полковника Захарченко изымут имущество еще на 484 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-07T13:33:32+03:00

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Генпрокуратура направит еще один иск в суд об изъятии в доход государства имущества полковника Дмитрия Захарченко. Речь идет об имуществе стоимостью в 484 млн рублей. Об этом официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

По словам Куренного, соответчиками по иску являются еще пять человек. Их личности на данный момент не раскрываются.

Как ранее сообщал kp.ru, в апреле 2018 года правоохранительные органы решили исполнить прошлогоднее решение суда, и передать изъятые 8,5 миллиардов рублей в государственный бюджет. Но при пересчете вещественных доказательств в отделении Сбербанка кассиры недосчитались 3 миллионов евро. Впоследствии бывший полковник заявил о готовности дать свидетельские показания по факту пропажи денег,которые были изъяты в рамках его уголовного дела.

Напомним, полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года. При обысках в его квартирах была найдена рекордная сумма — 9 миллиардов рублей в разной валюте.

Бывший заместитель руководителя Управления "Т" главка экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) российского МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/582767" frameborder="0"></iframe> Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU