Песков: Россия и США не обсуждают пути урегулирования кризиса в Венесуэле

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-07T14:26:10+03:00

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Москва не ведет подобных переговоров и с другими странами [видео]

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У Москвы и Вашингтона нет никаких контактов по вопросу урегулирования конфликта в Венесуэле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С США какого-либо обмена мнениями нет», - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия также не ведет подобных переговоров и с другими странами. Однако он отметил, что Москва старается убедить партнеров в необходимости сохранения нейтральной позиции.

«Идет интенсивный обмен мнениями со всеми зарубежными партнерами. В ходе наших контактов подчеркивается недопустимость какого-либо вмешательства извне, пагубность такого вмешательства и возможные катастрофические последствия какого-либо силового вмешательства в эту ситуацию со стороны третьих стран» - сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента особенно отметил, что «позиция Кремля никак не изменилась». Так он прокомментирую информацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы усомнилась в необходимости поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Песков обратил внимание на то, что позиция Кремля о поддержке нейтралитета хорошо известна и «как раз эта позиция методично доводится до сведения наших собеседников в мире».

Напомним, что 4 февраля Песков обозначил позицию Москвы, заявив, что любые попытки узаконить захват власти в Венесуэле следует расценивать как вмешательство во внутренние дела республики. При этом он подчеркнул, что только сами венесуэльцы должны выбирать решение по выходу из кризиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU