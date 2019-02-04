Песков обозначил позицию России по ситуации в Венесуэле

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-04T13:23:13+03:00

В Кремле раскритиковали навязывание решений для Венесуэлы Фото: REUTERS

В Кремле считают, что попытки узаконить "узурпацию власти" являются вмешательством во внутренние дела государства

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Любые попытки узаконить захват власти в Венесуэле следует расценивать как вмешательство во внутренние дела республики. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что только сами венесуэльцы должны выбирать решение по выходу из кризиса.

"Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпацию власти, с нашей точки зрения, являются и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы", - цитирует ТАСС Пескова.

По мнению представителя Кремля, такие действия никак не способствуют мирному и эффективному урегулированию ситуации.

Напомним, что Евросоюз заявил о готовности признать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным главой Венесеэлы. Такое решение поддержали все страны-члены объединений, кроме одной - Италии.

Сайт kp.ru писал о том, что представители Рима наложили вето на соответствующий документ, поскольку посчитали подобное вмешательство в дела другого государства неправильным.

ИСТОЧНИК KP.RU