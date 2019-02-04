2019-02-04T13:23:13+03:00
Политика

Песков обозначил позицию России по ситуации в Венесуэле

В Кремле считают, что попытки узаконить "узурпацию власти" являются вмешательством во внутренние дела государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Кремле раскритиковали навязывание решений для ВенесуэлыВ Кремле раскритиковали навязывание решений для ВенесуэлыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Любые попытки узаконить захват власти в Венесуэле следует расценивать как вмешательство во внутренние дела республики. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что только сами венесуэльцы должны выбирать решение по выходу из кризиса.

"Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпацию власти, с нашей точки зрения, являются и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы", - цитирует ТАСС Пескова.

По мнению представителя Кремля, такие действия никак не способствуют мирному и эффективному урегулированию ситуации.

Напомним, что Евросоюз заявил о готовности признать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным главой Венесеэлы. Такое решение поддержали все страны-члены объединений, кроме одной - Италии.

Сайт kp.ru писал о том, что представители Рима наложили вето на соответствующий документ, поскольку посчитали подобное вмешательство в дела другого государства неправильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство стран-членов ЕС признало Гуайдо временным главой Венесуэлы
Лавров: борьба с ИГ* еще не завершена
Лавров: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями
Российские конструкторы представили гиперзвуковой космический дрон
В Антарктиде найден новый вид раннего динозавра
Первые авто из проекта «Кортеж» будут доступны для предзаказа с 15 февраля
На месте пожара в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего
"Внутри воды почти по колено, гарь, копоть": что говорят жильцы сгоревшего элитного дома на Никитском бульваре
Правительство поддержало законопроект об устойчивой работе рунета
В Госдуме предложили снижать зарплату учителей за жестокое обращение с детьми
У Децла нашли сердечную патологию
Умер четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен
В Госдуме отказались рассматривать предложение Германии о переносе ракет за Урал
В доме на Никитском бульваре сохраняется угроза дальнейшего обрушения
Эксперт сказал, что неудачи Головина – результат неправильного подхода Тьери Анри
Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь после пожара в «звездном доме» в Москве
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым бензином
Страховщики предлагают новую услугу «ОСАГО для иногородних»
Лидер КНДР поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю
На парковке в центре Москвы загорелись четыре автомобиля
Ученые разрабатывают прибор для диализа вне стационара
Италия наложила вето на решение ЕС признать Гуайдо временным главой Венесуэлы
Правительству поручено создать дорожные карты по механизму "регуляторной гильотины"
СК возбудил дело по факту гибели людей при пожаре в элитном доме Москвы
Пассажир упал под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
Marvel показала новые тизеры фильмов "Мстители: Финал" и "Капитан Марвел"
Названы вероятные причины пожара в доме на Никитском бульваре в Москве