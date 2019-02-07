Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о взрывном устройстве на борту
Рейс авиакомпании Norwegian был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда после сообщения о бомбе на борту. На данный момент полиция выясняет детали инцидента.
Сообщение о взрывном устройстве поступило стразу после того, как Boeing 737 cо 169 пассажирами на борту вылетел из аэропорта, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года в Ирландии самолет совершил экстренную посадку из-за записки о бомбе. Послание с угрозой взрыва нашли в туалете лайнера.
А в начале 2017 года В Стамбуле из-за записки о бомбе отложили вылет самолета в Торонто. Пассажиров эвакуировали, взрывное устройство так и не нашли.
В сентябре прошлого года сибиряк угрожал взорвать самолет из-за того, что его не пустили в бизнес-класс.
ИСТОЧНИК KP.RU