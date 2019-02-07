СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-07T14:21:36+03:00

Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о взрывном устройстве на борту Фото: Виктория МИНАЕВА

Сообщение о бомбе поступило стразу после того, как судно cо 169 пассажирами вылетел из аэропорта

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Рейс авиакомпании Norwegian был вынужден вернуться в стокгольмский аэропорт Арланда после сообщения о бомбе на борту. На данный момент полиция выясняет детали инцидента.

Сообщение о взрывном устройстве поступило стразу после того, как Boeing 737 cо 169 пассажирами на борту вылетел из аэропорта, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне прошлого года в Ирландии самолет совершил экстренную посадку из-за записки о бомбе. Послание с угрозой взрыва нашли в туалете лайнера.

А в начале 2017 года В Стамбуле из-за записки о бомбе отложили вылет самолета в Торонто. Пассажиров эвакуировали, взрывное устройство так и не нашли.

В сентябре прошлого года сибиряк угрожал взорвать самолет из-за того, что его не пустили в бизнес-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU