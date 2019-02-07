Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины
Верховная Рада официально запретила россиянам, а также лицам, предложенным нашей страной, быть наблюдателями на выборах президента Украины. Соответствующий законопроект поддержали 232 депутата при минимуме в 226 человек.
Министерство иностранных дел Украины также не согласилось с позицией спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, который настоял на допуске россиян на выборы в качестве наблюдателей.
Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон пригрозил поставить под сомнение законность избирательной кампании, если Киев не будет придерживаться демократических стандартов.
На это пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заверила, что государство сможет обеспечить соблюдение всех норм в процессе осуществления волеизъявления граждан.
"Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - цитирует дипломата Укринформ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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