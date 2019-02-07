Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-07T15:20:36+03:00

Власти Украина запретили россиянам быть наблюдателями на выборах президента страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве считают, что избирательная кампания пройдет в условиях демократичности и без присутствия на них наших граждан

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Верховная Рада официально запретила россиянам, а также лицам, предложенным нашей страной, быть наблюдателями на выборах президента Украины. Соответствующий законопроект поддержали 232 депутата при минимуме в 226 человек.

Министерство иностранных дел Украины также не согласилось с позицией спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, который настоял на допуске россиян на выборы в качестве наблюдателей.

Сайт kp.ru писал о том, что Вашингтон пригрозил поставить под сомнение законность избирательной кампании, если Киев не будет придерживаться демократических стандартов.

На это пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заверила, что государство сможет обеспечить соблюдение всех норм в процессе осуществления волеизъявления граждан.

"Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - цитирует дипломата Укринформ.

ИСТОЧНИК KP.RU