В Кремле опровергли сообщения об изменении позиции России по Венесуэле
Позиция Кремля по ситуации в Венесуэле не изменилась - российские власти по-прежнему поддерживают действующего президента республики Николаса Мадуро. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ходе наших контактов (с представителями других государств - прим.ред.) подчеркивается недопустимость какого-либо вмешательства извне, пагубность такого вмешательства и возможные катастрофические последствия какого-либо силового вмешательства в эту ситуацию со стороны третьих стран", - пояснил представитель Кремля.
Таким образом он прокомментировал появившуюся на сайте агентства Bloomberg информацию о том, что Москва якобы стала сомневаться в необходимости поддерживать официальный Каракас.
"Нет, позиция Кремля никак не изменилась. <...> Москва последовательно ее придерживается", - цитирует ТАСС Пескова.
Сайт kp.ru писал о том, что власти РФ неоднократно критиковали попытки ряда стран узаконить захват власти в Венесуэле. В Москве уверены, что только сами граждане Боливарианской Республики должны выбирать пути по выходу из кризиса.
Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ
ИСТОЧНИК KP.RU