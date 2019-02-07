2019-02-07T15:54:46+03:00
Политика

В Кремле опровергли сообщения об изменении позиции России по Венесуэле

Москва по-прежнему подчеркивает недопустимость вмешательства в ситуацию извне и старается донести это до своих партнеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Позиция Кремля по ситуации в Венесуэле не изменилась - российские власти по-прежнему поддерживают действующего президента республики Николаса Мадуро. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе наших контактов (с представителями других государств - прим.ред.) подчеркивается недопустимость какого-либо вмешательства извне, пагубность такого вмешательства и возможные катастрофические последствия какого-либо силового вмешательства в эту ситуацию со стороны третьих стран", - пояснил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал появившуюся на сайте агентства Bloomberg информацию о том, что Москва якобы стала сомневаться в необходимости поддерживать официальный Каракас.

"Нет, позиция Кремля никак не изменилась. <...> Москва последовательно ее придерживается", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что власти РФ неоднократно критиковали попытки ряда стран узаконить захват власти в Венесуэле. В Москве уверены, что только сами граждане Боливарианской Республики должны выбирать пути по выходу из кризиса.

Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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