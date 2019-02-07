2019-02-07T19:22:42+03:00
Политика

Париж планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву ЕС

Применение положений третьего энергопакета к газопроводам третьих стран скажется на строительстве "Северного потока-2"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Париж подтвердил намерение поддержать поправки к газовой директиве ЕСПариж подтвердил намерение поддержать поправки к газовой директиве ЕСФото: REUTERS
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Франция планирует поддержать внесение изменений в Газовую директиву Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

"Франция рассчитывает поддержать принятие подобной директивы", - заявили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные изменения все еще обсуждаются с международными партнерами, в частности с Германией. Ведь применение положений третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, проходящим по территории Европы, скажется и на реализации российского-немецкого проекта "Северный поток-2", передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что предложение о внесении поправок в Газовую директиву поступило еще в ноябре 2017 года, однако 1 января 2018-го страной-председателем Совета ЕС стала Болгария, которая несколько затормозила темп работы над документом. Между тем. данная инициатива должна серьезно усложнить строительство "Северного потока-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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