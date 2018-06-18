Польша оказывает давление на ЕС из-за «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 06:43 2018-06-18T06:43:26+03:00

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В понедельник, 18 июня, появилась информация о том, что Польша оказывает давление на Евросоюз из-за проекта «Северный поток - 2». Как заявил вице-министр энергетики этой страны Михал Куртыка, Варшава требует от ЕС ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая должны усложнить строительство российского газопровода.

Внести поправки было предложено еще в ноябре прошлого года, однако с 1 января государством-председателем Совета Европейского союза стала Болгария, которая, как считают польские власти, затормозила темп работы над документом.

Однако с 1 июля президентство в ЕС перейдет к Австрии. При этом Куртыка отметил, что Варшава ждет от Вены «объективности, а не защиты собственных интересов». Также вице-министр энергетики Польши пообещал, что республика «будет напоминать, что управление ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие», сообщает «Польское Радио».

Кстати, напомним, против «Северного потока - 2» также активно выступает Украина. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроед назвала проект строительства газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, «оружием, которое Москва уже доставила в Берлин». Однако в Госдуме объяснили эти слова тем, что незалежная просто боится потерять рычаг для давления на Европу.