Макрон отказался выступать вместе с Меркель на форуме в Мюнхене

СЕГОДНЯ 20:09 2019-02-07T20:09:15+03:00

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался ехать на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, где у него было запланировано совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласно официальной версии, глава республики не смог принять участие в форуме из-за напряженного рабочего графика. Однако источники газеты Suddeutsche Zeitung утверждают, что такое решение было принято на фоне разногласий Парижа и Берлина по вопросу реализации проекта "Северный поток - 2".

Доверенное лицо Макрона также считает, что на деле отказ президента от совместного выступления является "символическим сигналом" постепенного отчуждения ключевых союзников Германии в ЕС.

Сайт kp.ru писал о том, что как раз накануне стало известно о планах Франции поддержать внесение изменений в Газовую директиву Евросоюза. Таким образом Париж фактически впервые открыто выступил против строительства "Северного потока - 2".

ИСТОЧНИК KP.RU