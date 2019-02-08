2019-02-08T07:05:25+03:00
Москва

Погода в Москве на 8 февраля 2019 года: в столице будет около нуля градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 8 февраля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 8 февраля, в Москве будет около нуля градусовВ пятницу, 8 февраля, в Москве будет около нуля градусовФото: Наталия АНДРЕАССЕН
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 8 февраля 2019 года. Как утверждают специалисты, в пятницу температура воздуха в столице будет на четыре-шесть градусов превышать климатической нормы. Так, столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

При этом небо опять затянут облака, однако время от времени все же ожидаются прояснения. Что касается осадков, то небольшой снег пройдет лишь местами по области. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 9 февраля, воздух в городе остынет до -3…-5 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток слабый снег будет возможен и в некоторых районах мегаполиса.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, январь-2019 в Москве был на 2,7 градуса теплее обычного. При этом выпало 67 миллиметров осадков, или 159% от нормы. А высота снежного покрова в течение месяца увеличилась с 24-х до 49 сантиметров.

В феврале сильных морозов в столице также пока не наблюдается. Более того, по прогнозам метеорологов, в начале следующей недели дневная температура вообще «уйдет» в плюс. Между тем до конца этой недели все-таки сохранится небольшой минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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