Шведская журналистка пришла в восторг от российского общественного транспорта
Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от российского общественного транспорта. В частности, она отметила его надежность.
«Факт остается фактом: на российский общественный транспорт можно положиться, он работает», - написала Лаурен в своей статье для газеты Dagens Nyheter.
Как заметила корреспондент, в нашей стране поезда, троллейбусы и метро ходят по графику «вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда». При этом женщина привела в качестве примера Сибирь, где, по ее словам, «температура зимой часто опускается ниже -40 градусов», однако ни мороз, ни снег не мешают нормальной работе железных дорог.
Также журналистка отметила, что в РФ железные дороги и их обслуживание находятся полностью в ведении государства, у которого есть «целая армия» рабочих, которых при необходимости «отправляют убирать снег или сбивать лед». Как подчеркнула Лаурен в своем материале, эти рабочие готовы разобраться с любой проблемой в любое время, «даже посреди ночи».
Кроме того, по словам корреспондента из Швеции, в нашей стране «по-прежнему считается нормальным», что многие сотрудники РЖД по большей части заняты чисто физическим трудом. «Надеюсь, модернизация никогда не доберется до России в том, что касается контроля состояния железных дорог», - подытожила журналистка.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы. В частности, в своей статье он отметил наши достижения в строительстве аэропортов и в сфере общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU