Шведская журналистка пришла в восторг от российского общественного транспорта

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-08T07:32:33+03:00

Поезда, троллейбусы и метро в России ходят по графику вне зависимости от погоды Фото: Виктор КОСТРОВ

Корреспондент Анна-Лена Лаурен заметила, что поезда, троллейбусы и метро в нашей стране ходят по графику вне зависимости от погоды

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Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от российского общественного транспорта. В частности, она отметила его надежность.

«Факт остается фактом: на российский общественный транспорт можно положиться, он работает», - написала Лаурен в своей статье для газеты Dagens Nyheter.

Как заметила корреспондент, в нашей стране поезда, троллейбусы и метро ходят по графику «вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололеда». При этом женщина привела в качестве примера Сибирь, где, по ее словам, «температура зимой часто опускается ниже -40 градусов», однако ни мороз, ни снег не мешают нормальной работе железных дорог.

Также журналистка отметила, что в РФ железные дороги и их обслуживание находятся полностью в ведении государства, у которого есть «целая армия» рабочих, которых при необходимости «отправляют убирать снег или сбивать лед». Как подчеркнула Лаурен в своем материале, эти рабочие готовы разобраться с любой проблемой в любое время, «даже посреди ночи».

Кроме того, по словам корреспондента из Швеции, в нашей стране «по-прежнему считается нормальным», что многие сотрудники РЖД по большей части заняты чисто физическим трудом. «Надеюсь, модернизация никогда не доберется до России в том, что касается контроля состояния железных дорог», - подытожила журналистка.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы. В частности, в своей статье он отметил наши достижения в строительстве аэропортов и в сфере общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU