2019-02-08T10:25:47+03:00
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал
Дарья ИВАШКИНА
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В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столбВ аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столбФото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 8 февраля, ЧП случилось в аэропорту Домодедово. Там пассажирский самолет врезался в фонарный столб. Как стало известно, инцидент произошел с рейсом Тюмень - Москва после приземления в столичной воздушной гавани.

Между тем представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Лариса Марковец отметила, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. При этом, по ее словам, в настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства и причину аварии.

«Самолет столкнулся с мачтой городского освещения. По данному факту ММСУТ СКР проводит доследственную проверку», - сказала Марковец ТАСС.

Кстати, недавно похожий случай произошел в аэропорту Шереметьево. Там в конце января Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines врезался в телескопический трап во время парковки на стоянке самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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