В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
В пятницу, 8 февраля, ЧП случилось в аэропорту Домодедово. Там пассажирский самолет врезался в фонарный столб. Как стало известно, инцидент произошел с рейсом Тюмень - Москва после приземления в столичной воздушной гавани.
Между тем представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Лариса Марковец отметила, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. При этом, по ее словам, в настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства и причину аварии.
«Самолет столкнулся с мачтой городского освещения. По данному факту ММСУТ СКР проводит доследственную проверку», - сказала Марковец ТАСС.
Кстати, недавно похожий случай произошел в аэропорту Шереметьево. Там в конце января Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines врезался в телескопический трап во время парковки на стоянке самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU