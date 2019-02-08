2019-02-08T15:30:52+03:00
Политика

Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»

Париж может дать согласие на утверждение «Газовой директивы» по регулирования европейского рынка газа на трубопроводы вне ЕС [видео]
Елена Гильманова
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Германия и Берлин смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»Германия и Берлин смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Париж и Берлин в пятницу, 8 февраля, пришли к компромиссу по положениям европейской газовой директивы, которая касается «Северного потока-2».

Согласно достигнутому соглашению проект газопровода не будет заблокирован и будет утвержден новый вариант так называемой «Газовой директивы», предусматривающей распространение основных принципов урегулирования европейского рынка газа на трубопроводы вне Европейского Союза.

Достигнутое соглашение стороны направили послам стран Евросоюза в Брюсселе. В случае утверждения документа в ЕС, Франция может дать согласие на принятие новых европейских правил для транспортировки газа. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на предварительный вариант документа.

Ранее, 7 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что не будет присутствовать на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где у него было запланировано совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Неофициальной причиной изменения графика стали разногласия двух стран по "Северному потоку-2".

Газопровод Nord Stream (Северный поток) - быть или не быть?.Накануне в Санкт-Петербурге прошли переговоры стран балтийского региона, обсуждение представленного отчета о влияние новой газовой артерии на окружающую среду Балтийского моря. Литва по прежнему настаивает на опасности прокладки подводного газопровода «Нордстрим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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