Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-08T16:12:51+03:00

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Не следует доверять обещаниям и улыбкам США, а также предложениям Европы. Такое заявление сделал в пятницу, 8 февраля, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Что касается США, то я всегда говорил во время переговоров по ядерной программе и во время публичных встреч с чиновниками, что они не должны доверять американцам, их обещаниям, улыбкам и подписям. Сейчас ведутся дискуссии о европейцах и их предложениях. Мой совет: им не стоит доверять так же, как и США», - написал Хаменеи в своем Twitter аккаунте.

Лидер Ирана пояснил, что речь идет только о доверии, а не об отказе от каких-либо отношений. «Им нельзя доверять. Мы неоднократно видели это. Франция, Великобритания и так далее», - сказал он.

Хамейни особенно отметил позицию Франции. Он указал на то, что Париж не соблюдает права человека и французской стороне следует обратить внимание на ситуацию в собственной стране, где протестующие «желтые жилеты» постоянно сталкиваются с полицией.

«На улицах Парижа на протестующих нападают и делают их слепыми. Тем не менее, они нагло требуют, чтобы мы соблюдали права человека. А вы сами признаете права человека? Ни сегодня, ни в прошлом, и никогда за всю их историю они не признавали права человека», - заявил глава Ирана.

В понедельник, 4 февраля, стало известно, что Евросоюз расширил санкции против Ирана. В связи с «враждебной деятельностью, осуществляемой Тегераном на территории нескольких государств-членов сообщества» под ограничения, попали двое граждан исламской республики и одна компания из этой страны. Ранее санкции против Ирана расширили США. Сайт kp.ru писал о том, что ограничительные меры направлены в первую очередь против нефтегазового и финансового сектора страны.

ИСТОЧНИК KP.RU