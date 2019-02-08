Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля

СЕГОДНЯ 16:07 2019-02-08T16:07:19+03:00

В момент инцидента на борту самолета находились шесть человек Фото: скриншот с видео

По словам ливкорра "КП", в результате происшествия пострадал по меньшей мере один человек [видео]

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Небольшое ЧП случилось в пятницу, 8 февраля, в аэропорту французского горнолыжного курорта Куршевель.

Во время захода на посадку один из пассажирских самолетов не рассчитал расстояние и врезался прямо в снежный бруствер, который представляет собой большой сугроб. На кадрах с места происшествия видно, что пилот летательного аппарата пытается затормозить, однако машина продолжает скользить дальше по взлетно-посадочной полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690795" frameborder="0"></iframe> Видео момента ЧП с самолётом в аэропорту французского Куршевеля.

По словам ливкорра "КП", в момент инцидента на борту самолета находились шесть человек. По меньшей мере один из них - молодая девушка - серьезно пострадал.

Примечательно, что в этот же день похожее происшествие случилось в московском аэропорту "Домодедово". Сайт kp.ru писал о том, что лайнер, следовавший рейсом Тюмень - Москва, врезался в фонарный столб после приземления. По предварительной информации, в результате данного ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU