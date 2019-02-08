Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Небольшое ЧП случилось в пятницу, 8 февраля, в аэропорту французского горнолыжного курорта Куршевель.
Во время захода на посадку один из пассажирских самолетов не рассчитал расстояние и врезался прямо в снежный бруствер, который представляет собой большой сугроб. На кадрах с места происшествия видно, что пилот летательного аппарата пытается затормозить, однако машина продолжает скользить дальше по взлетно-посадочной полосе.
Видео момента ЧП с самолётом в аэропорту французского Куршевеля.
По словам ливкорра "КП", в момент инцидента на борту самолета находились шесть человек. По меньшей мере один из них - молодая девушка - серьезно пострадал.
Примечательно, что в этот же день похожее происшествие случилось в московском аэропорту "Домодедово". Сайт kp.ru писал о том, что лайнер, следовавший рейсом Тюмень - Москва, врезался в фонарный столб после приземления. По предварительной информации, в результате данного ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU