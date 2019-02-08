2019-02-08T16:44:32+03:00
Политика

Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца

По словам Юлии Тимошенко, участие в предвыборной гонки Юрия Тимошенко является "грязной манипуляцией" предвыборного штаба действующего президента Украины Петра Порошенко
Александр ДЖУМАЕВ
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кандидат на пост президента Украины от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру ее однофамилца Юрия Тимошенко.

В эфире телеканала 1+1 Тимошенко заявила, что выдвижение Юрия Тимошенко является "грязной манипуляцией" предвыборного штаба действующего президента страны Петра Порошенко, целью которой является отобрать у Тимошенко голоса. По словам главы партии "Батькивщина", наличие в бюллетенях двух одинаковых фамилий с идентичными инициалами может запутать избирателей.

"Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - прокомментировала лидер партии "Батькивщина" регистрацию самовыдвиженца Юрия Тимошенко, ранее состоявшего в партии "Народный фронт", в качестве кандидата на пост президента страны,

По состоянию на 8 февраля, в предвыборной гонке на Украине принимают участие 42 человека. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что лидирующие позиции в предвыборном рейтинге занимает шоумен Владимир Зеленский, который заявил о своем решении баллотироваться на пост президента страны 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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