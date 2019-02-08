Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей

СЕГОДНЯ 03:34 2019-02-08T03:52:50+03:00

По ее заявлению полиция Украины открыла уголовное производство в отношении действующего президента страны

Изменить размер текста: A A

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, обвинила действующего лидера страны Петра Порошенко и его команду в подкупе избирателей, потребовав, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков провел расследование. Глава украинского МВД в эфире телеканала «1+1» объявил, что уголовное производство по заявлению экс-премьера открыто.

Он рассказал, что в национальную полицию «подробный пакет документов от Юлии Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом».

«Этот пакет документов принят, возбуждено уголовное производство, идет проверка», - сообщил Аваков.

Стоит отметить, что после заявления Тимошенко аналогичными обвинениями в ее адрес выступил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, заявив, что «Батькивщина» сама начала избирательную кампанию с подкупа избирателей.

«Что касается заявления Артура Герасимова, мы тоже его увидели и тоже ждем от него соответствующий пакет документов», - сказал Аваков.

По слова министра, к вечеру 7 февраля в МВД поступило свыше 800 сообщений о различных нарушениях, и по этим обращениям открыты 19 уголовных производств.

Напомним, выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта, ЦИК уже зарегистрировал более 40 кандидатов в президенты. Ранее сайт kp.ru писал о том, что Юлия Тимошенко обвинила Петра Порошенко в узурпации информационного пространства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня и ежедневно на арене Украины - парад кандидатов в президенты

Александр ГРИШИН

На Украине начались предвыборные гастроли кандидатов в президенты. Кто-то удивляет публику широкими жестами, а кому уже отказано в праве выйти на арену и звонко сказать зрительному залу: «Алле-ап!» (подробности).

В ТЕМУ

Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли?

Александр ГРИШИН

Ситуация у главы Украины, как у товарища Саахова в «Кавказской пленнице» – «либо в ЗАГС, либо к прокурору» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU