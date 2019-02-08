2019-02-08T17:30:57+03:00
Политика

Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное число желающих стать главой государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 годаВыборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральная избирательная комиссия Украины утвердила окончательный список претендентов на пост президента страны, в котором зафиксировано рекордное число желающих стать главой государства. Так, право побороться за власть получили 44 человека. Об этом пресс-службе ЦИК сообщила в пятницу, 8 февраля.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты", - цитирует ТАСС представителя учреждения.

Известно, что всего ЦИК получил 91 заявку. Такого показателя не удавалось достичь за все годы независимости Украины. Например, на последних выборах президента, которые состоялись в 2014 году во внеочередном порядке, желание возглавить страну изъявили лишь 26 человек, трое из них не прошли отбор.

В этот раз из списка отсеялись больше половины претендентов. Сайт kp.ru писал о том, что отказ получила, в частности, внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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