Ирина Волк назначена помощником главы МВД России

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-08T17:41:14+03:00

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Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк займет должность помощника главы ведомства Владимира Колокольцева. Соответствующий указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.

"Назначить полковника полиции Волк Ирину Владимировну - помощником Министра внутренних дел Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В это же указе уточняется, что еще одним помощником главы МВД стал также бывший начальник петербургской полиции Сергей Умнов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 8 февраля, Путин освободил от должности ряд генералов силовых ведомств. Речь идет о высокопоставленных сотрудниках министерства внутренних дел, Следственного комитета, ФСИН и МЧС. Так, например, генерал-лейтенант Сергей Диденко был снят с поста начальника Сибирского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям, а генерал-майор юстиции Ирина Зейберт отстранена от исполнения обязанностей старшего помощника председателя СК.

ИСТОЧНИК KP.RU