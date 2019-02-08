2019-02-08T17:41:14+03:00
Политика

Ирина Волк назначена помощником главы МВД России

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Полковник Ирина ВолкПолковник Ирина ВолкФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк займет должность помощника главы ведомства Владимира Колокольцева. Соответствующий указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин.

"Назначить полковника полиции Волк Ирину Владимировну - помощником Министра внутренних дел Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В это же указе уточняется, что еще одним помощником главы МВД стал также бывший начальник петербургской полиции Сергей Умнов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 8 февраля, Путин освободил от должности ряд генералов силовых ведомств. Речь идет о высокопоставленных сотрудниках министерства внутренних дел, Следственного комитета, ФСИН и МЧС. Так, например, генерал-лейтенант Сергей Диденко был снят с поста начальника Сибирского регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям, а генерал-майор юстиции Ирина Зейберт отстранена от исполнения обязанностей старшего помощника председателя СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента
За 2018 год полицейские сняли почти тысячу дебоширов с авиарейсов в России
Лавров прокомментировал вмешательство во внутренние дела Венесуэлы
Лавров: Россия сыграла одну из главных ролей в сохранении сирийской государственности
Меркель считает фейковые новости угрозой национальной безопасности
Херсонский суд продлил арест журналиста Вышинского до 8 апреля
Меркель: страны ЕС смогли договориться по "Северному потоку - 2"
Юлия Тимошенко потребовала снять с выборов кандидатуру своего однофамильца
Умер енот Орео, ставший прообразом Ракеты из "Стражей галактики"
Рябков: США не готовы к диалогу с Россией
В Брюсселе оценили перспективы Украины на вступление в ЕС
Число заболевших корью в России выросло в 3,5 раза
Верховный лидер Ирана призвал не доверять улыбкам американцев и предложениям европейцев
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши