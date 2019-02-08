Нарушение «вафельной» разметки начнут фиксировать на видеокамеры с 1 марта

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-08T19:10:18+03:00

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С 1 марта сотрудники ДПС начнут фиксировать нарушение «вафельной» разметки в Москве с помощью видеокамер. Ожидается, что скорость движения на 103 столичных перекрёстках увеличится на 15-20%.

«В марте ждём, что 103 московских перекрёстка с "вафельной" разметкой поедут быстрее на 15-20% - начинаем с 1 числа администрировать остановку на "вафле". Перекрёстки будут реже "запираться" выезжающими на "красный", а значит, автобусы с тысячами пассажиров станут ходить быстрее», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Так называемая «вафельная» разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образован затор, поскольку на этой ограничении в виде решетки запрещено останавливаться. Сейчас она нанесена на 103 перекрёстках Москвы, где есть проблема частого возникновения пробок.

В ЦОДД сообщают, что первой «решеткой», за нарушение которой начнут штрафовать, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка. На данный момент там установлены камеры и «вафельные» разметки.

Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий. Из них четыре фото нарушения являются обзорными снимками непосредственного нарушения, где будет указана дата и время совершения нарушения, а также траектория движения нарушителя и фиксация работы светофора.

В центре организации движения заверили, что все оборудование прошло обязательную сертификацию в Министерстве внутренних дел и все штрафы будут выписываться корректно.

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ИСТОЧНИК KP.RU