2019-02-08T19:56:23+03:00
Политика

Украина проведет военные учения на границе с Крымом

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина намерена провести учения вблизи КрымаУкраина намерена провести учения вблизи КрымаФото: REUTERS
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На Украине сообщили о планах провести военные учения на полигоне Ягорлык в Херсонской области, который расположен прямо на границе с Крымом. Соответствующее объявление сделали в пресс-службе Воздушных сил ВС страны.

"На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и т.д. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в Facebook.

При этом в ВСУ отметили, что первые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Украина провела также морские учения по "отражению агрессии". По легенде, военным и пограничникам нужно было заблокировать вражеский корабль с готовыми к высадке диверсионными группами на борту. Маневры проходили в акватории Азовского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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