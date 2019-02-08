Япония изготовит олимпийские медали из старых смартфонов и ноутбуков

СЕГОДНЯ 20:34 2019-02-08T20:35:15+03:00

Специалисты извлекут из гаджетов драгоценные металлы, чтобы использовать их повторно

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Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио, собрали уже 47 тонн более неиспользуемых электронных устройств, из которых позже извлекут драгоценные металлы для последующей переплавки в медали.

Кампания по сбору старых смартфонов, ноутбуков и видеокамер стартовала еще в апреле 2017 года. Завершится же акция через несколько месяцев - 31 марта. Специально для сбора техники в приближении Олимпийских игр по всей Японии было открыто около 4 тысяч пунктов приема.

"Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества уже собранного количества [гаджетов] должно хватить", - говорится в сообщении на сайте комитета.

В Японии собрали почти 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

По оценкам экспертов, для изготовления полного комплекта медалей необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов. К настоящему моменту удалось полностью выполнить план по извлечению бронзы - 2700 кг, на 85% - по серебру (3500 кг) и на 94% - по золоту (более 28 кг).

Уточняется, что власти островного государства решили пойти на такой необычный шаг с целью вовлечения граждан в подготовку международных соревнований и привлечения общественного внимания к экологическим проблемам. Примечательно, что инициативу Токио поддержал сам президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, который тоже сдал свой телефон в переработку.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году японские школьники путем голосования определи имена для талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Выбор пал на Мирайтова и Сомэйти.

ИСТОЧНИК KP.RU